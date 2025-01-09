بعد نشر الخريطة.. الكويت تستنكر "ادعاءات إسرائيل الكاذبة"

العالم - الكويت

واعتبرت الخارجية الكويتية في بيان أمس الأربعاء أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن "مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسهم في تأجيج التوترات والصراعات والعنف، كما تعكس سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال".

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وجددت التشديد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال نشر على منصة "إكس" الخريطة المزعومة، التي تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أراض من الأردن ولبنان وسوريا.

وأرفق الحساب الخريطة بتعليق حول الرواية "الإسرائيلية"، من دون أن يستند إلى معطيات أو دلائل تاريخية.

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وتتضمن الخرائط التي يروج لها الجانب الإسرائيلي مناطق كانت في الماضي جزءا من فلسطين التاريخية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة إليها كجزء من إسرائيل.

ودانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته هذه الحسابات معتبرة أنه يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية.

بدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة في الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاء من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة.

وأكدت الخارجية السعودية أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وجددت السعودية في هذا السياق، مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.