قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال المسير يحلق بأجواء النبطية وبلداتها جنوبي البلاد
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انطلاق المرحلة النهائية لمناورات القوة البرية لحرس الثورة بحضور اللواء سلامي
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الاعلام العبري: الجيش يوعز بمنع تصوير قواته اثناء العمليات العسكرية
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الاعلام العبري: الجيش لن يعلن اسماء جنوده وسيتخذ تدابير لتغطية وجوههم
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الاعلام العبري: الجيش لن يعلن اسماء جنوده وسيتخذ تدابيرة لتغطية وجوههم
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الاعلام العبري: الجيش يفرض قيودا جديدة على التغطية الاعلامية لقواته
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اليونيسيف: 74 طفلا قتلوا في قطاع غزة خلال الاسبوع الاول من العام 2025
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سرايا القدس تفجر عبوة بجرافة عسكرية بمخيم نورشمس وتحقق اصابات مؤكدة
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سرايا القدس تعلن تفجير جرافة عسكرية بعبوة ناسفة في مخيم نور شمس
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شهيد وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلا بمخيم في النصيرات