مبعوث واشنطن المستقبلي لأوكرانيا يحدد موعدا لإنهاء الصراع

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في تصريحات لكيلوغ على قناة FOX News، حيث أكد على ضرورة وضع حد للخسائر البشرية والدمار الهائل الذي لحق بأوكرانيا منذ بداية الحرب، وأوضح أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "يهدف إلى إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أنه "عندما ترى الدمار وتفهم ما يحدث في أوكرانيا، لا سيما الخسائر البشرية الهائلة من الجانبين الروسي والأوكراني، ستدرك أن هذه الحرب يجب أن تتوقف".

اقرأ أيضا... بوتين: روسيا ملتزمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا

وأضاف كيلوغ أن ترامب يتمتع بالقدرة على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أحد أكبر أخطاء الرئيس الحالي جو بايدن، كان عدم إجرائه أي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أكثر من عامين. وقال أن ترامب، على النقيض، يعتمد على الحوار "مع الأعداء والحلفاء على حد سواء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".

وتابع: "سنعمل على تهيئة الظروف المناسبة للرئيس ترامب، وسيتحدث مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإيجاد حل سريع ومستدام للصراع".

اقرأ المزيد.. لافروف: مستعدون للتشاور مع ترامب بشأن أوكرانيا.. والحوار مع سوريا

واختتم كيلوغ حديثه قائلا: "عندما نتحدث عن المستقبل القريب، أود أن أضع هدفا على المستوى الشخصي والمهني، وأقول: دعونا نحدد ذلك في غضون 100 يوم، ونرى ما يمكننا تحقيقه في المستقبل القريب لضمان أن يكون الحل الذي نصل إليه موثوقا ومستداما، وأن يكون بالفعل نهاية للحرب، حتى نوقف هذه المذبحة".