مناورات الرسول الأعظم 19: استعدادات أمنية لمواجهة التهديدات الإقليمية

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح خاص لقناة العالم، أوضح المتحدث باسم المناورات، العميد محمد هادي سفيدجيان، أن مناورات الرسول الأعظم 19 تأتي في ظل الأحداث المتصاعدة في المنطقة، والتي تشكل تهديداً لكل من سوريا والعراق، ولهذا السبب فإن طابع هذه النسخة من المناورات سيكون أمنياً.

وأشار العميد سفيدجيان إلى أن القوات البرية ستتدرب على تكتيكات حديثة، بالإضافة إلى استخدام مسيرات حربية متطورة، حيث تمتلك القوات البرية عدة أنواع من الطائرات المسيرة المخصصة لمسافات متعددة، والتي تُستخدم لتحقيق أهداف تكتيكية ومهام متنوعة.

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وعن الرسالة التي تحملها هذه المناورات، أكد المتحدث باسم المناورات أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال قد استمرا في تهديد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على مدى 45 عاماً، من خلال أشكال متعددة من الضغوط. وأوضح أن القوات أصبحت اليوم مستعدة لمواجهة أي تهديد، حيث أن الجيل الجديد من حرس الثورة الإسلامية والتعبئة يتمتع بقدرة أكبر على المواجهة مقارنة بالأجيال السابقة، وذلك من أجل الدفاع عن الجمهورية الإسلامية.

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