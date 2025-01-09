الحرس الثوري يكشف عن أحدث طائرة مسيرة انتحارية باسم "رضوان" + فيديو

العالم - ايران

وتحتوي الطائرة على كاميرا مثبتة في مقدمتها تقوم بنقل الصور مباشرة للمستخدم بعد إطلاقها من منصة إطلاق أسطوانية الشكل، ما يتيح للمستخدم اختيار الهدف وتوجيه الطائرة للهجوم عليه.

ومن المزايا الاخرى للطائرة المسيرة "رضوان" مدى التشغيل الذي يصل الى 20 كيلومترا ومدة التحليق التي تبلغ 20 دقيقة .

أقرأ ايضا .. مناورات "الرسول الاعظم 19" .. رد استباقي ايراني على تهديدات العدو

وتوفر الطائرة قدرة تشغيلية سريعة وسهلة، ما يعزز من إمكانيات الوحدات ذات الاستجابة السريعة في مواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة في المناطق الجغرافية الوعرة مثل الجبال.

يشار الى ان "الذخائر الجوّالة" تُستخدم عادة في الحروب البرية، حيث تنطلق عبر أنظمة بصرية وحرارية لرصد الأهداف وتدميرها. كما تتمتع هذه الفئة من الأسلحة بقدرتها على إجراء عمليات استطلاعية وضربات دقيقة ضد الكمائن، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للقوات البرية بسبب حجمها الصغير وإمكانية حملها من قبل الأفراد.