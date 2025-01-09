إصدار أوامر لسكان منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم

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وتسببت الحرائق بخسائر مالية تقدر بسبعة وخمسين مليار دولار حتى الآن، الى جانب تدمير مئات المباني.

كارثة حقيقية ضربت مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية، حيث اجتاحت حرائق ضخمة مناطق واسعة من غرب لوس أنجلوس، ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح.

الرياح العاتية والجافة تعرقل جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها، ووفقا لموقع معني بانقطاعات التيار الكهربائي فقد انقطع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس انجليس. كما تقرر إغلاق المدارس في المقاطعة.



وفقا لـ'رويترز' قال مسؤولون إن العديد من المباني دمرت، واحترق ما يقرب من ثلاثة آلاف فدان في منطقة باسيفيك باليساديس الراقية بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الشاطئيتين. والمنطقة يقطنها الكثير من نجوم السينما والموسيقى.



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كما دمر الحريق أكثر من ألف مبنى وفقا لقائد فريق الإطفاء في لوس انجليس، كذلك امتد حريق ثان وهو حريق إيتون، الذي شب في منطقة ألتادينا بالقرب من باسادينا، ليحرق أكثر من ألفي فدان، فيما اندلع حريق هيرست في سيلمار بمنطقة سان فيرناندو فالي شمال غربي لوس انجليس على مساحة خمسمئة فدان، ما زاد من مساحة الأراضي المتضررة.



السلطات الأميركية كذلك أمرت سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بعد مئات الأمتار فقط من جادة هوليوود.



وقال أنتوني مارون قائد فريق الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس 'إنّ الحريقَ دمر ما يزيد على ألف مبنى، وعدد كبير من الإصابات الخطرة وقع بين السكان الذين لم يستجيبوا لأوامر الإخلاء' ألبرتو كارفالو مدير منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس ' لقد فقدنا مدرستين، وهناك مدارس ابتدائية تخدم، وتقدم خدمات تعليميةً لأكثر من سبعمئة طالب في منطقة باليساديس، وقد دمرت بالكامل.



نحن نتحدث عن مدرسة ماركيز الابتدائية ومدرسة باليساديس الابتدائية. تم تدمير ثلاثين بالمئة من مدرسة باليساديس الثانوية. كنا في الموقع ولم نصدق ما كنا نشاهده'.



تأتي حرائق الغابات في أسوأ توقيت بالنسبة للوس أنجلوس مع توقع وكالة الأرصاد الجوية هبوب رياح ساخنة وهي ظاهرة معروفة في الشتاء في ولاية كاليفورنيا، بسرعة تصل إلى مئة وستين كيلومتر.