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الاحتلال يقيد التغطية الإعلامية للعدوان ويحظر نشر أسماء الجنود

الاحتلال يقيد التغطية الإعلامية للعدوان ويحظر نشر أسماء الجنود
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن خبراء بأن المقاطع والصور التي حملها جنود "إسرائيليون" لأنفسهم بغزة قد تفسر بأنها أدلة على جرائم خطيرة.

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وقالت هيئة البث العبرية، إن الجيش لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده بوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم. كما أصدر أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش.

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جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط صهيوني كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب خلال العدوان الذي يشنه الإحتلال الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيته نحو 46 ألف شهيد و109 آلاف مصاب، فضلا عن أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

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