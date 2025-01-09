مناورات "الرسول الأعظم 19" .. تدمير أهداف باستخدام الطائرات المسيرة 

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وتميزت هذه المرحلة بالاستخدام المكثف لطائرات FPV من قبل مقاتلي القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية .

أبرز معالم هذه المرحلة، استخدام طائرات FPV الانتحارية حيث تم استخدامها لأول مرة في المناورات، بعد أن تم دمجها حديثًا في الوحدات القتالية للقوات البرية.

وأدت دورًا هجوميًا ضمن سيناريو سريع الحركة، حيث تمكنت من اكتشاف الأهداف المحددة مسبقًا وتدميرها بدقة وسرعة.

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طائرات مهاجر 6 المزودة بقنابل قائم: أظهرت فعالية عالية في تنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف.

هذا الاستخدام المكثف والتكتيكي للطائرات المسيرة يعكس التطور الكبير في قدرات القوات البرية للحرس الثوري، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع سيناريوهات قتالية معقدة.