البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالجولة الأولى

العالم - لبنان

وطلب بري من النواب عدم مغادرة مبنى المجلس والعودة إلى القاعة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر للمشاركة في الدورة الثانية.

وقد رفض عدد من النواب هذه الخطوة وطلبوا من بري عقد الدورة الثانية مباشرة عملا بأحكام الدستور.

وجاءت النتيجة في الدورة الأولى على الشكل التالي:

جوزيف عون: 71 صوتا.

أوراق ملغاة 18 وتضمنت: سيادة الدستور، السيادة والدستور، السيادة مش وجهة نظر، جوزيف آموس بن فرحان.

يزيد بن فرحان، شبلي ملاط، شبلي الملاط، الوصاية.

ورقة بيضاء: 37

وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين (86) من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.