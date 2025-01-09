الاحتلال يأخذ قياسات منزل العقل المدبر لعملية الفندق تمهيدا لهدمه

العالم - الاحتلال

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد القسامي جعفر دبابسة “العقل المدبر لعملية الفندق بقلقيلية”، وأخذت قياساته بعد أن عاثت خرابا بمحتوياته.

وارتقى القائد القسامي “دبابسة” يوم الثلاثاء الماضي، إثر عملية اغتيال جبانة تعرض لها في قرية واد الباذان بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وتبنت كتائب القسام في بيان لها أمس الأربعاء، عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بالاشتراك مع سرايا القدس وشهداء الأقصى.

وكشفت كتائب القسام لشعبنا العظيم ولأمتنا الأبية، عن دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة كعقلٍ مدبّرٍ للعملية البطولية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة.

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وكانت كتائب القسام قد زفت القائد دبابسة، وقالت: “نستذكر مسيرة شهيدها القائد الذي كانت له صولات وجولات في مقارعة العدو الصهيوني انطلاقًا من انتفاضة الأقصى ومرورًا بهبة القدس ووصولًا إلى طوفان الأقصى”، مؤكدةً أن “مجاهديها ماضون على ذات الدرب حتى التحرير بإذن الله”.