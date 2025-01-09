’المرصد السوري’.. مقتل 37 شخصا بريف منبج في شمال سوريا

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وقال إن "معارك ضارية وقعت في ريف منبج في الساعات الماضية بين قوات سوريا الديمقراطية، وما يسمى بـ (الجيش الوطني السوري) المدعوم من تركيا، بتغطية جوية تركية، ما تسبب بمقتل 37 شخصا في حصيلة أولية، معظمهم من المقاتلين الموالين لتركيا".

وأضاف "المرصد" أنه أحصى مقتل 26 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا، و6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، و5 مدنيين في حصيلة غير نهائية.

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وأفاد بأن معارك عنيفة دارت "واستخدمت الفصائل فيها الأسلحة الثقيلة بغطاء جوي تركي في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية وحيوية" في المنطقة، مشيرا إلى تراجع الفصائل عقب "عملية تمشيط نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة بمساندة طائرات مسيرة".

يأتي ذلك، بينما أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.

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وقال عبدي الأربعاء إن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد".

وكان المرصد قال إن 322 شخصا على الأقل قتلوا في حصيلة إجمالية للمعارك في ريف منبج منذ الشهر الماضي.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية الأزمة في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وبين العامين 2016 و2019، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة Hürriyet، بأن سلطات تركيا بدأت العد التنازلي للعمل العسكري ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتواجدين في سوريا، وأكدت أنه لن تكون هناك مفاوضات مع المسلحين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، أنه تم وضع القوات المسلحة التركية في حالة تأهب قتالي تحسبا لعملية محتملة في سوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

يوم الأحد الماضي، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث "الانفصاليين" هناك، متوقعا دعم سوريا لمعركة تركيا مع حزب العمال الكردستاني.

وأكد أردوغان أن "الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفا حازما للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد".