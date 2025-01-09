قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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جولة ثانية لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية بعد قليل
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البرلمان اللبناني يستعد لعقد الجولة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية
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اعلام الاحتلال: مقتل 4 جنود واصابة 7 اخرين بينهم حالات خطيرة في غزة امس
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مصادر لبنانية: قوة اسرائيلية تتقدم من اطراف مارون الراس باتجاه بنت جبيل
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مصادر لبنانية: قوة اسرائيلية تتقدم من اطراف ماروس الراس باتجاه بنت جبيل
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وفد من حزب الله وحركة امل يلتقي قائد الجيش اللبناني جوزاف عون
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شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين غرب مدينة غزة
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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين غرب مدينة غزة
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نجيب ميقاتي: في الدورة الثانية سيتم انتخاب رئيس للبنان وبأكثرية نيابية
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 46006 شهداء و109378 جريحا