قناة العالم
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة غزة
عاجل
إذاعة جيش العدو:أجهزة السلطة سلمت الجيش صاروخا وقاذفة ضبطتهما بجنين
عاجل
طيران الاحتلال يشن غارتين على محيط مستشفى القدس جنوب غربي غزة
عاجل
الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل قصر بعبدا لحضور مراسم الاستقبال الرسمية
عاجل
الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل الى القصر الرئاسي في بعبدا
عاجل
الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون يصل الى القصر الرئاسي في بعبدا
عاجل
سفارة ايران في بيروت: نتطلع للعمل سويا لتعزيز العلاقات بين ايران ولبنان
عاجل
سفارة ايران في بيروت: نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون النجاح في مهمته
عاجل
سفارة ايران في بيروت تهنئ لبنان الشقيق بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد
عاجل
السيد الحوثي: الخروج المليوني للشعب اليمني هو جزء من جهادنا