حماس تستعيد قوتها وتطور قدراتها العسكرية

العالم - العين الاسرائيلية



الى جانب صعوبة المواجهة مع اليمن وحسم المعركة فيها كانت من المحاور التي ركزت عليها تعليقات الخبراء والمحللين في الاعلام العبري بالتقييم الذي قدمه الجنرال الاسرائيلي السابق اسحاق بريك حول سير الحرب المتواصلة على غزة والتي لم تؤدي الى هزيمة حماس بل زادت من قدراتها العسكرية ولاسيما في الانفاق كما قال محذرا من انعكاس الاستمراري هذه الحرب على الاسرى في غزة وعلى الوضع الداخلي والخلافات بين الاسرائيليين وايضا على الوضع الاقتصادي المتدهور في الكيان الاسرائيلي.



وبهذا الشأن لفت الاستاذ الخبير في الشأن الاسرائيلي نبيه عواضة لا تزال حماس تمسك بالوضع عمليا في قطاع غزة على الرغم من كل الدمار الذي حصل وهي اشارة ايضا مرتبطة بتقارير اسرائيلية تحدثت عن إجراء عمليات تجنيد لعناصر جديدة من قبل حركة حماس.

من جانب آخر أضاف الخبير في الشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان الاتفاق الذي حصل في لبنان فيما يتعلق تحديدا بحزب الله هو اتفاق مع طرف موجود وليس طرفا لم يعد موجودا.



ومن جهة أخرى نوه نبيه عواضة انه على الرغم من توقف الحرب والوصول الى هدنة لم تجري عودة المستوطنين الى مناطق الشمال كون الهدف العسكري الذي اعلن عنه بنيامين نتنياهو وهو إعادة المستوطنين الى الشمال وهذا لم يحصل أبدا.

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وحول قطاع غزة ومسار المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في القطاع حيث راى ضابط سابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي ان حرب العصابات التي تخوضها المقاومة لا يمكن مواجهتها وان السبيل الوحيد لانهاء هذه الحرب واطلاق سراح الاسرى هي التسويه الشامله التي تحدد مستقبل قطاع غزة.



وأكد الخبير في الشأن الاسرائيلي ان المقاومة انتقلت الى مرحلة متقدمة من العمل العسكري في حرب العصابات وهذا ما حصل عمليا في مخيم جباليا بمنطقة بيت حانون على الرغم من كل الكثافة العسكرية الموجودة في قوات الاحتلال وخاصة القوى النارية التي استخدمت باعتراف الاسرائيلي نفسه الا ان هناك يخرج من يخرج من بين الركام ويقوم بتنفيذ عمليات مهمة جدا.

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وفي السياق ذاته ان الحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها هي ان جيش الاحتلال الاسرائيبي لم يستطع ان يهزم حماس كما قال احد الاعلاميين الاسرائيليين وان المسؤول عن هذا الفشل في تحقيق اهداف هذه الحرب على غزه هي الحكومة وليس الجيش.

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