مراسل ’العالم’ ينقل اللحظات الاولى لإنتخاب الرئيس اللبناني وخطابه

العالم - مراسلون

بعد اكثر سنتين على الشغور الرئاسي وفي اول جلسة للعام الجديد تصاعد الدخان الابيض من ساحة النجمة.

جوزيف عون رئيسا بـ 99 صوتا في جلسة لم تخلو من المشادات بين النواب لاسيما الخلاف على تفسير الدستور .

ليبدأ العد العكسي نحو مرحلة سياسية جديدة مليئة بالتحديات على اكتر من صعيد، ليتعهد الرئيس المنتخب لصيانة الدستور وحفظ السيادة اللبنانبة .

إقرأ المزيد ... هذا أبرز ما قاله جوزيف عون أمام البرلمان بعد اختياره رئيسا للبنان

وقال الرئيس اللبناني المنتخب، جوزف عون في كلمة له أمام مجلس النواب "عهدي أن نعيد اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي في الجنوب، والبقاع والضاحية وجميع انحاء لبنان، اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان اقسمت فيها امام مجلسكم الكريم وامام الشعب اللبناني يمين الاخلاص للامة اللبنانية وان اكون الخادم الاول في الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتزامي بتطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".

الاوساط النيابية اكدت ان تصويتها لجوزف عون يأتي ضمن توافقات معتبرة ان مرحلة حكمه هي الفيصل بين الاقوال والافعال.

إقرأ المزيد.. جوزيف عون الرئيس اللبناني الـ 14.. من هو؟

انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ياتي في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للسيادة اللبنانية وخرقها للقرار 1701، ما يحمل الرئيس المنتخب اعباء اضافية هذا عدا عن اعادة الاعمار في وقت تتوجه الانظار الى تسمية رئيس سيكلف بتشكيل حكومة جديدة تواكب المرحلة بعد اعتبار حكومة نجيب ميقاتي بحكم المستقيلة .