الاحتلال يواصل مجازره في غزة وتقارير عبرية تؤكد: ’حماس تستعيد قوتها’

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العدوان الاسرائيلي على غزة متواصل لليوم الـ 61 بعد الـ 400 وسط غياب اي افق لنهايته، حيث تتجدد المجازر الاسرائيلي كل يوم بينما تستعيد المقاومة في غزة قوتها حسب تقارير اسرائيلية.

3 مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حسب وزارة الصحة في غزة.

ومن بين ضحايا اليوم 3 اطفال ووالدهم استشهدو في غارة اسرائيلية على مخيم النصيرات. كما استشهد و اصيب عدد من الفلسطيين في سلسلة غارات استهدفت مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة ومنزلا بجباليا البلد شمالي القطاع.

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وتاتي هذه المجازر بحق العوائل الفلسطينية تزامنا مع تقارير اسرائيلية تتحدث عن استعادت المقاومة قوتها ومواصلة الحرب في غزة للابد طالما لم ينسحب الجيش منها.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن ضابط ميداني رفيع قوله إن تكتيك المداهمات أصبح مستهلكا، وإن حماس عززت قوتها وأصبحت تشن هجمات أكبر من أي وقت مضى.

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انسانيا نشرت منظمة الام المتحدة للطفولة اليونسيف تقريرا عن ضحايا العدون الاسرائيلي في قطاع غزة من الاطفال يعكس حجم المخاطر التي تحيط بهم خاصة مع انخاض درجات الحرارة في الشتاء حيث لم يستطع الكثير منهم خاصة حديثي الولادة مقاومة البرد القارس في الخيام الهزيلة.

المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل قالت في تغريدة على منصة اكس إن ثمانية أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ السادس والعشرين كانون الأول، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

من جانبها حذرت منظمة اطباء بلا حدود من نفاد القود في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة مؤكدة انه يعرض حياة حديثي الولادة والمرضى بشكل العام لخطر شديد، ولفتت المنظمة إلى أن مستشفيات ناصر وشهداء الأقصى والأوروبي في غزة على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود.