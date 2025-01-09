الجيش الأوكرانية يعلن تصديه لهجوم روسي كبير بـ 70 طائرة مسيرة

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للطائرات المسيرة ثقلها المختلف في ميزان الميدان العسكري بين روسيا وأوكرانيا، الحرب التي يزيد عمرها عن السنتين، تبدو اليوم فيها المسيرة، سيدة المعركة والكلمة الفصل، إذ يواصل الطرفان الروسي والأوكراني في الفترة الماضية تبادل إطلاق المسيرات وإسقاطها وسط اتهامات واسعة من كلا الطرفين باستهداف مدنيين.

في الوقت الذي تشتكي فيه الدفاع الأوكراني من عدم قدرة طائرات ال إف ست عشر على مواجهة المقاتلات الروسية، الجيش الأوكراني قال إنه تصدى لسبعين طائرة مسيرة في هجوم ليلي، وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت ست وأربعين طائرة مسيرة منها، مضيفة أن أربعة وعشرين أخرى لم تصل إلى أهدافها، وأسفر بعضها عن تضرر منازل في ثلاث مناطق أوكرانية.

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ولايبدو الوضع جيد أيضاً لهيئة الأركان الأوكرانية، إذ وصفت الأركان الوضع العسكري في مختلف الجبهات بأنه 'صعب'، حيث تتعرض القوات الأوكرانية لهجمات روسية 'بلا هوادة' على حد تعبيرها، وأكدت هيئة الأركان أن وحداتها تواجه الهجمات الروسية بثبات، مشيرة إلى أنها 'توقع بالقوات الروسية خسائر فادحة'، وأن الساعات الماضية شهدت مئة واثنين وتسعين اشتباكاً قتالياً في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وخاصة في محاور كوبيانسك وباكروفسك وكوراخوفا.

الإدارة العسكرية في كوبيانسك، شرقي خاركيف، قالت إن الوضع بالقرب من المدينة معقد للغاية، حيث أصبح خط الجبهة الآن على بعد كيلومترين فقط من المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول الوصول إلى الطريق الرئيس الذي يصل بلدة سفاتوفا بكوبيانسك ومن ثم التوغل داخل المدينة، فيما يقول الجيش الروسي أنه ينفذ باستمرار عمليات هجومية باتجاه المدينة، وخاصة في منطقتي بيترو بافليفكا وهلوبيفكا التي تعدان جزء من المناطق المركزية المهمة.

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وعلى طريق دعم أوروبا عسكرياً لكييف، تواصل أمريكا إرسال السلاح لأوكرانيا، إذ أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة خمسمئة مليون دولار، لتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.الدفاع الامريكية، وتشكل هذه المساعدات الدفعة الرابعة والسبعين من المعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.