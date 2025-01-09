أحمديان: الوجود الأجنبي يجعل المعادلات السياسية والأمنية بالمنطقة اكثر تعقيدا

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء احمديان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إذ أشار أحمديان إلى العلاقات التاريخية والتعامل الاجتماعي والشعبي بين البلدين معلنا جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل الخبرات العلمية والتكنولوجيا في المجالات الصناعية والزراعية والنانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

ودعا الطرفان في اللقاء إلى النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين البلدين معربان عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في التعاون بينهما.

وعبر رئيس وزراء أرمينيا في اللقاء عن رغبة بلاده للمزيد من المشاركة والتعاون في ممر الشمال جنوب واستثماره.

وأكد باشينيان على ضرورة الوصول إلى 3 مليارات دولار في العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد الطرفان كذلك على التعاون في مجالات جديدة بما فيها بناء المصافي والبتروكيماويات.