إنتحار مواطن سويسري داخل سجن بمدينة سمنان الإيرانية أوقف بتهمة التجسس

العالم - إيران

واضاف أكبري أن: مواطنا سويسريا كان يحتفظ به في السجن بسمنان قد انتحر صباح اليوم الخميس؛ وكان هذا المواطن السويسري قد اعتقل على يد الأجهزة الأمنية بجرم التجسس، وتتوافر وثائق ومستندات ذلك وكان ملفه قيد الدراسة والبت.

وتابع أن: هذا المواطن السويسري كان موجودا في جناح مع سجين آخر في سجن سمنان، إذ يطلب صباح اليوم من السجين الذي معه إعداد اغذية له من مقصف السجن.

وأضاف أكبري أن هذا السجين استغل الفترة الزمنية التي بقي لوحده في الجناح وقام بالانتحار، موضحا أن مسؤولي السجن تدخلوا على الفور لإنقاذه لكن المحاولات لإنقاذه لم تنجح.

واكد انه تم فحص جميع قرائن ومستندات مكان تواجد هذا الشخص، وان الانتحار بات مؤكدا وفقا للمستندات.