حماس تهنئ بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان

العالم-لبنان

وأضافت حماس في تصريح صحفي: "نؤكد حرصنا على السلم الأهلي في لبنان وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين وتوفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينين في لبنان".

وقالت:" إننا إذ نجدد التهنئة لفخامة الرئيس جوزيف عون ونرفض مشاريع التوطين والعمل على توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين.

وانتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.