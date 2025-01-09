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حماس تهنئ بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان

حماس تهنئ بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

هنأت حركة حماس، الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، متمنية للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار.

العالم-لبنان

وأضافت حماس في تصريح صحفي: "نؤكد حرصنا على السلم الأهلي في لبنان وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين وتوفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينين في لبنان".

وقالت:" إننا إذ نجدد التهنئة لفخامة الرئيس جوزيف عون ونرفض مشاريع التوطين والعمل على توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين.

وانتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.

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