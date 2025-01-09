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حرس الثورة الايراني: لدينا خطط لمواجهة مقاتلات العدو من نوع F22 و F35

حرس الثورة الايراني: لدينا خطط لمواجهة مقاتلات العدو من نوع F22 و F35
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الدفاع الجوي في القوات الجوية بحرس الثورة الإسلامية، أن إيران لديها خطط للمواجهة والتعامل مع مقاتلات العدو من نوع F22 و F35.

العالم - إيران

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني مساء اليوم الخميس قائد الدفاع الجوي في القوات الجوية لحرس الثورة، العميد شيخيان: بعد الأداء الناجح لمنظومة دي 9 في المناورات المشترك لهيئة الدفاع الجوي في البلاد، سيتم الحاق عدد كبير من هذا المنظومة إلى قوات الدفاع الجوي للبلاد.

وتابع: إن الأداء الناجح لهذه المنظومة إلى جانب أنظمة مثل دزفول وسوم خرداد في المناورات المشترك لهيئة الدفاع الجوي للبلاد أظهر أن ادعاء تدمير الدفاع الجوي الإيراني على يد الصهاينة كذب. ولدينا خطط لمواجهة مقاتلات العدو الشبح F22 وF35، وسنرى قريبًا الحاق نظام مضاد للصواريخ الباليستية إلى الدفاع الجوي للبلاد.

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