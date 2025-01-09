قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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مصادر عبرية: اخترقت اجواء "اسرائيل" مسيرة يرجح انها جاءت من اليمن
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مصادر عبرية: اخترقت اجواء "اسرائيل" يرجح انها جاءت من اليمن
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مصادر عبرية:اخترقت الاجواء مسيرة من الشرق وجرت محاولات اعتراض فاشلة
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22 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم غالبيتهم شمالي القطاع
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سرايا القدس-طولكرم:ايقاع قوة مشاة اسرائيلية بكمين مركب بمخيم نورشمس
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إعلام الاحتلال الاسرائيلي: العثور على جثة مستوطن كان مفقودا في تايلاند
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مصادر لبنانية: جيش الاحتلال نفذ عدة تفجيرات في بلدة عيتا الشعب بالجنوب
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الدفاع الجوي لحرس الثورة: سنضم منظومة مضادة للصواريخ البالستية قريبا
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مقاومون يستهدفون جنود الاحتلال بقنابل محليةالصنع ببلدة عزون شرق قلقيلية
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متحدث الخارجية الايرانية يهنئ لبنان بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية