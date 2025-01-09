تقرير يكشف: هروب الاستثمارت الإسرائيلية إلى الخارج

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ويظهر التقرير أن سبعين بالمئة من المستثمرين الإسرائيليين وجهوا استثماراتهم إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار وحالة الحرب المستمرة.



وقال الخبير الاقتصادي أحمد الصفدي: الكيان الصهيوني يعاني من تدهور وتراجع بالاقتصاد منذ اليوم الاول من الحرب لغايه الان واضطر الكيان ان يحمي الشيكل من التضخم ببيع سندات اجنبية وهذا كلفها ملايين الدولارات.



قناة 12 العبرية تكشف بأن الاستثمارات الإسرائيلية تهرب إلى الخارج وفقًا لتقرير المعاملات السنوي الذي أعده Grant Thornton.

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ويظهر التقرير أن 70% من المستثمرين الإسرائيليين وجهوا استثماراتهم إلى الخارج، مقارنة بـ 66% في العام الماضي مقابلة : الزيادة المستمرة في تحويل الأموال خارج حدود كيان الاحتلال تشير إلى تزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الإسرائيليين، والتي تنبع من عوامل أمنية واقتصادية محلية.



وأضاف المحلل السياسي إسماعيل خطيب نتيجة الحرب القائمة على قطاع غزة ولبنان وإغلاق البحر الاحمر هذا كان له سلبيات اقتصادية على دولة الكيان الاسرائيلي مما ادى الى خروج معظم المستثمرين الى خارج البلاد.

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ولم يعد الاقتصاد الإسرائيلي بعد أكثر من عام من الحرب كما كان؛ بل دخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية المعقدة؛ حيث تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي