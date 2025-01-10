رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية

العالم-فلسطين المحتلة

وافادت القناة 12 العبرية، أن بار، قال في اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، عُقد مؤخرا، إن الانخفاض الكبير في العمليات المُنفَّذة في الضفة الغربية، "مخادع".

وأضاف بار أن المعطيات التي تفيد بانخفاض العمليات، "لا تعكس حجمها على الأرض"، على حدّ وصفه.

وقال إن أجهزة الأمن الإسرائيليّة، ترصد "تطوّرا، ونقلةً من إطلاق نار إلى تنفيذ عمليات".

وأضاف أن إسرائيل "يجب أن تتعلم من الذي حصل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2023)، ولذا يجب خلق إجراء واسع، يغيّر الواقع، والذي يدمّر ويقضي على ظاهرة الكتائب في الضفة، ويتيح لنا حريّة عمل".