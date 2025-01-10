بقائي: إجلاء المواطن الإيراني العالق في سوريا وعودته للبلاد قريبا

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إنه تمت التنسيقات اللازمة لإعادة المواطن الإيراني في سوريا، موضحا أنه تم إجلاء أبو طالب اصفهاني وإبنه من سوريا اليوم ومغادرتهما إلى البلاد قريبا.

وأضاف بقائي أن المواطن علي أكبر أبو طالب اصفهاني سافر الى سوريا لزيارة المراقد المقدسة وتزامن زيارته مع تطورات سوريا ما أعاقت خروجه من دمشق.

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وأشار أنه بعد إجراء التنسيقات والمحاولات مع الأطراف المعنية في سوريا تم إجلاء المواطن الإيراني اليوم الجمعة، وعودته الى أرض الوطن قريبا.