شهيد و3 إصابات بقصف للاحتلال على خان يونس

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مراسل الوكالة ارتقاء مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مدينة خان يونس.

من جهته، أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف صبيحة اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46006 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,378 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ولليوم الـ 98 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 78 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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وفيما استشهد المواطن شادي عمر سحلول وأصيب آخران في قصف مسيرة إسرائيلية مواطنين غرب مدينة خانيونس، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف منازل شمالي قطاع غزة.

واستشهدت الطفلتان تالا ونجوى ووالدهما محمد بسام أبو خروف وأصيبت زوجته جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.