شاهد.. مجلس النواب الأميركي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية

العالم – خاص بالعالم

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية ضد تل أبيب غير شرعية وتهدد البلاد والحلفاء.

وفي التفاصيل، معاقبة الجنائية الدولية؛ لم يعد مستغربا عناوين كهذا تزامنا مع فشل المنظومة الدولية وعجزها عن تحقيق المبادئ التي قامت عليها وأظهرت فشلًا مشينًا في وقف الإبادة في غزة.

من جديد يهاجم النواب الأمريكيون المحكمة الجنائية الدولية ويتمكنون من تمرير قانون لمعاقبتها احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت بسبب العدوان على قطاع غزة.

بأغلبية مئتين وثلاثة واربعين صوتا مقابل مئة واربعين تم التصويت صالح قانون مكافحة المحكمة الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك كيان الاحتلال. ولم يصوت ضد مشروع القانون أي جمهوري؛ وانضم خمسة واربعون ديمقراطيا الى مئة وثمانية وتسعين جمهوريا في دعمه

القانون الجديد ياتي في اطار الدعم الاميركي اللا محدود لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، حيث لا يعتبر البيت الابيض ان كيان الاحتلال يرتكب ابادة جماعية في غزة، كما نددت الخارجية الاميركية بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش اكد على وجود ادلة على ارتكاب المسؤولين الاسرائيليين جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري، وان تصرفات الكيان تتفق مع تعريف التطهير العرقي.

ويفسَّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف الولايات المتحدة إلى حد كبير، من تعرض الجنود والساسة الأميركيين إلى المحاكمة دون حماية دستورية أميركية، على ارتكابهم جرائم حرب من بينها تعذيب معتقلين في افغانستان عام الفين وستة عشر.