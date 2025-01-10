فريق ترامب يكثف مساعيه للوصول إلى صفقة تبادل مع حماس

العالم - خاص بالعالم

مساع اميركية تبدو جادة لحلحلة عقد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وعلى مستوى الإدارتين القديم والجديدة؛ ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط تحدث عن تعاون وثيق وغير عادي مع إدارة الرئيس جو بايدن، مشددا على أولوية اتمام صفقة التبادل بالنسبة لترامب، حتى قبل حفل تنصيبه. مضيفا أن ترامب وجهه لممارسة أقصى ضغط لانجاح الاتفاق، ضغط بدأه ويتكوف بتهديد بأن التداعيات ستكون خطيرة جدا إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في غزة، دون الخوض في ماهية هذه التداعيات.

تقدم حقيقي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تفاؤل أميركي أفصح عنه الرئيس جو بايدن، الذي تحدث عن إجراء عملية تبادل للأسرى.

وقال جو بايدن، الرئيس الأميركي: إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم. ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل، حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك.

اتهام بايدن لحماس بعرقلة الاتفاق، يتعارض مع تصريحات المسؤولين المصريين، الذين أكدوا أن لا أفق واضح لدخول الاتفاق حيز التنفيذ قريباً، وعلى الرغم من الخطوات المتسارعة التي يتم اتخاذها في الدوحة لحلحلة النقاط العالقة أمام الاتفاق. بسبب المناورات الإسرائيلية وعدم فهم الوسطاء ما تريده تل أبيب في غزة بالضبط.

وفي وقت أكد فيه ممثلو عائلات الأسرى في غزة على أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم لا تتم إلا عبر الاتفاق، ودعوا للتوقيع على هذا الاتفاق؛ تحدث الاعلام الإسرائيلي عن تطور في المحادثات كشف عنه موافقة حماس على قائمة الأسرى الأربعة والثلاثين التي قدمتها تل أبيب.

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن تل أبيب لن تستعيد أسراها إلا عبر اتفاق، واتهم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بالتلاعب بمصيرهم، ضمن سعيه إلى صورة إنجاز.