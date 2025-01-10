اللواء سلامي: سنكشف الستار عن مدن للصواريخ والمسيرات قريبا

العالم - إيران

وقال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، إننا تمكنا من الوصول لتكنولوجيا إصابة الأهداف التي تبعد آلاف الكيلومترات، مؤكدا على أن إيران حققت قوة هائلة في مجال الصواريخ والمسيرات والسفن.

وأضاف اللواء سلامي أنه سيتم الكشف عن مدن للصواريخ والمسيرات التي تعرض مدى قوة إيران العسكرية، ملفتا أن القوات الجوفضائية تقوم بصنع صواريخ جديدة ونوعية.

واشار اللواء سلامي في كلمة القاها الجمعة في مدينة آبادان بمحافظة خوستان (جنوب غرب) إلى أن الشعب طالب مرارا بتنفيذ عملية "الوعد الصادق 3"، وقال: هذا الطلب جاء نتيجة الفهم العميق للشعب للمواجهات الصعبة واهتمامه بالاقتدار الوطنية، وشعبنا يشعر بالمواقف الصعبة بشكل جميل ويريد منا أن نتصرف دائمًا بقوة واقتدار في جميع المجالات، لأن هذا الاقتدار، في شكله المرئي والملموس، هي رمز واضح لمصداقيتنا وتوازن القوى.

وتابع اللواء سلامي: لن نسمح بعدم تحقيق رغبة الشعب بالاقتدار، هذا واجبنا ، لا يتحقق النصر إلا بالإيمان القوي والثبات، حتى وإن غمرتنا المعدات فإن القلوب الضعيفة لا تستطيع تحقيق النصر.

وفي جزء آخر من كلمته، قال: الأعداء يحاولون ترسيخ صورة في أذهان الناس بأن إيران ضعفت في التطورات الأخيرة وفقدت أسلحة الردع الإقليمية، ولكن لو كانت دول المقاومة أسلحتنا لكان يجب علينا أن نلجأ إليها بعد استشهاد الجنرال سليماني والقادة الآخرين، بينما قررنا منذ البداية أن كل دولة مقاومة سوف تتصرف بناء على اعتباراتها الخاصة وأننا لن نحتاج إلى الاعتماد على الآخرين.

وأكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية على قدرات إيران الداخلية، قائلاً: نحن كبار وأقوياء لدرجة أننا قادرون على الرد على العدو من داخل أراضينا، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلم نكن نحتاج إلى تنفيذ الوعد الصادق 1 و2 ويمكننا تفويض هذه الإجراءات للآخرين، لكن باعتبارنا نظامًا موثوقًا وقويًا، فإننا نصفي حساباتنا مع أعدائنا ،هذا هو استقلالنا في العمل.

وفي إشارة إلى العمليات الإيرانية السابقة، أضاف : عندما استشهد الفريق سليماني، استهدفنا القاعدة الأميركية بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية وأعلنا ذلك علانية"، ولم نستخدم سوريا عسكرياً ، بحيث اذا سقطت سنضطر إلى القلق بشأن قدرتنا على الردع، إن ردعنا مصمم على أساس القدرة والإرادة والتصميم الإيراني وهو مستقل تماما.

* قريبا سيتم الكشف عن مدن جديدة للصواريخ والطائرات المسيرة

وتطرق اللواء سلامي الى التطور العسكري الإيراني، وقال: اليوم وصلنا إلى تقنية الضربة الدقيقة على مسافة آلاف الكيلومترات، والتي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقد حققنا قوة غير عادية في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والسفن، وليس لدينا أي نقص، قريبا سيتم الكشف عن مدن جديدة للصواريخ والطائرات المسيرة، وسترون عظمة قوة إيران، نحن نواصل إدارة جزء مهم من الأمن العالمي والاقتصاد العالمي، ولا يستطيع الأعداء أن يزعموا أننا أصبحنا ضعفاء، لأننا لا نزال نملك قدرة عالية على التأثير.وأكد أن الشعب الإيراني قاوم أعدائه، وقال: نحن شعب عندما نطلق صاروخا ينخفض سعر النفط والدولار، وهذا يدل على اقتدارنا، الأعداء يريدون أن يجعلونا خائفين، لكن الشعب الإيراني لا يسمح لنفسه بالخوف أبدًا ، نحن لا نزال على طريق بناء القوة والكرامة.

وأضاف اللواء سلامي: نحن اليوم في القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية منشغلون بتطوير صواريخ جديدة وخاصة، يدنا على الزناد ونحن نرتدي الزي القتالي، لا يمكن لأي عدو أن يدعي وجوده في إيران، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات لصالح البلاد في أي مجال واستخدام قدرات التعبئة لحل المشاكل والابداع.

واشار إلى ضعف الكيان الصهيوني، وقال : اليوم، ليس لدى "إسرائيل" اقتصاد مزدهر ولا أمن مستقر، تنطلق صفارات الإنذار بشكل مستمر في هذا الكيان والصواريخ اليمنية تصل إلى أهدافها، لن تصمد "إسرائيل" يوما واحدا دون الدعم الأميركي، وأصبح مسؤولو هذا الكيان مكروهين ومعزولين من قبل العالم.

وفي إشارة إلى الدور القيادي الذي يقوم به آية الله الخامنئي، قال القائد العام للحرس الثوري: لقد تمكن الشعب الإيراني بقيادة الإمام خامنئي من التغلب على التحديات الكبرى وإظهار المقاومة في وجه اجراءات الحظر القاسية، الأعداء لن يتركوا الشعب الإيراني إلا إذا تخلى عن دينه، لكن شعبنا الذي يؤمن بلاسلام لن ينحني أمام الأعداء أبداً.وفي ختام كلمته أكد اللواء سلامي على ثقافة الصمود والكرامة، مضيفا: إن الشعب الإيراني يواصل التحرك بقوة ووعي وإصرار أكثر من الماضي على طريق الاستقلال والاقتدار، ولا يمكن للأعداء أن يرغموا هذا الشعب على الاستسلام، لأننا نمتلك ثقافة الدفاع المقدس والمقاومة.