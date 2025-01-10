القسام: معظم أسرى الاحتلال بشمال غزة باتوا في عداد المفقودين

العالم - فلسطين

وأضاف القيادي بالكتائب التي تمثل الجناح العسكري لحركة حماس، إن الكتائب حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على غزة.



وانتقد القيادي بالقسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وقال إنهم "يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة"، مؤكدا أن القسام "تحمل من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم".

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمر على قطاع غزة أسفر عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.