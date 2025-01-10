بالتزامن مع المسيرات المليونية.. عدوان جوي يستهدف العاصمة صنعاء

العالم _ اليمن

وشن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وأفاد موقع "المسيرة نت" بأن العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان بالمحافظة.

وتأتي غارات العدوان قُبيل وقت قليل من استعدادات المحافظة للخروج في مسيرات حاشدة عصر اليوم بـ61 ساحة دعما وإسنادا لغزة، وتحديا للعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على بلادنا.

وأشار إلى أنه تزامنا مع الغرارات صدحت جموع المحتشدين في ميدان السبعين بشعارات الحرية (الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام" كما رددوا والأهازيج الشعبية المتحدية للعدوان الأمريكي البريطاني، وهتافات (نتحداك نتحداك.. يا صهيوني نتحداك).

وتأتي الغارات الأمريكية الصهيونية بالتزامن مع الخروج المليوني، حيث تشهد العاصمة صنعاء مسيرة مليونية كبرى، في طوفان بشري متجدد نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار " جهادا في سبيل الله ونصرةً لغزة سنواجه كل الطواغيت "..

وكان تحالف العدوان الأمريكي البريطاني، قد شن 12 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وتأتي غارات العدوان قُبيل وقت قليل من استعدادات المحافظة للخروج في مسيرات حاشدة عصر اليوم بـ61 ساحة دعما وإسنادا لغزة، وتحديا للعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن.

وفجر الخميس شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني سلسلة غارات على صنعاء والحديدة وعمران، حيث استهدف العدوان بغارتين منطقة جربان بمحافظة صنعاء، و3 غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

كما استهدف العدوان بغارة مديرية اللحية بمحافظة الحديدة الساحلية، غرب البلاد.

وكان طيران العدوان قد استهدف، عصر الأربعاء، بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، كما شن 5 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

والأحد الفائت، شن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على محافظة صعدة.

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وتأتي غارات التحالف الأمريكي البريطاني في سياق العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من عام دعما للاحتلال الصهيوني، في محاولة لثني اليمن عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرضان لحرب إبادة صهيونية منذ أكتوبر 2023.

وتؤكد صنعاء استمرارها في معركة طوفان الأقصى، باستهداف عمق كيان العدو الصهيوني وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.