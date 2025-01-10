الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لمعالجة ملفات ثنائية..

ميقاتي يلتقي الجولاني غدا في دمشق

ميقاتي يلتقي الجولاني غدا في دمشق
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر لبناني لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي سيلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني في دمشق غداً السبت.

العالم - سوريا

وتلقى ميقاتي دعوة من الجولاني في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي لزيارة سوريا.

في وقت سابق، أجرى ميقاتي اتصالاً هاتفياً مع الجولاني مهنئاً إياه على ما حققه الشعب السوري.

وأفادت مصادر حكومية لبنانية لموقع تلفزيون سوريا، بأن الاثنين أكّدا على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين وحل الأزمات العالقة وإعادة فتح السفارات بين الجانبين لتسهيل المعاملات بين أبناء الشعبين.

اقرأ ايضا..

اول تعليق للجولاني على اشتباكات مسلحين سوريين مع الجيش اللبناني

وأبلغ ميقاتي الجولاني أنه سيوفد قريباً وفداً حكومياً رسمياً لدمشق للبدء بمعالجة الملفات وفتح نقاش حول ملفات داهمة.

روابط ذات صلة

اول تعليق للجولاني على اشتباكات مسلحين سوريين مع الجيش اللبناني

شاهد..كاميرا العالم ترصد جانبًا من حركة نزوح السوريين إلى لبنان

'اسرائيل' والسيطرة علی أهم نقطة تجسس في سوريا والاردن ولبنان

استمرار حركة العودة والنزوح بين لبنان وسوريا وعدم وجود إحصاء دقيق