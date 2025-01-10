ميقاتي يلتقي الجولاني غدا في دمشق

العالم - سوريا

وتلقى ميقاتي دعوة من الجولاني في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي لزيارة سوريا.



في وقت سابق، أجرى ميقاتي اتصالاً هاتفياً مع الجولاني مهنئاً إياه على ما حققه الشعب السوري.

وأفادت مصادر حكومية لبنانية لموقع تلفزيون سوريا، بأن الاثنين أكّدا على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين وحل الأزمات العالقة وإعادة فتح السفارات بين الجانبين لتسهيل المعاملات بين أبناء الشعبين.

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وأبلغ ميقاتي الجولاني أنه سيوفد قريباً وفداً حكومياً رسمياً لدمشق للبدء بمعالجة الملفات وفتح نقاش حول ملفات داهمة.