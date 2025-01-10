القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الاميركية ترومان

العالم _ اليمن

وفي ما يلي نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية كان أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

ونفذت العملية القوة الصاروخيه وسلاح الجوّ المسير ونجحت العملية في إفشال هجوم جويّ جديد ضدّ بلادنا انطلاقا من تلك الحاملة التي أجبرتْ مع القطع الحربية التابعة لها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر.

ونفذت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف التابعة للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنتْ من الوصول إلى اهدافها بنجاح بفضل الله.

إنّ القوات المسلحة تحييكم أنتم يا أبناء شعبنا اليمنيّ العظيم في هذه الساحة وفي كلّ الساحات والميادين، تحيي صمودكم وجهادكم وإيمانكم وتحيي استجابتكم للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله، وتؤكد على دوركم الكبير في هذه المعركة المشرفة.

تجدد القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنّها مستمرةٌ في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطينيّ المظلوم وأنّ عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكلّ أحرار الأمة

صنعاء 10 من رجب 1446للهجرة

الموافق للـ 10 يناير 2025م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

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