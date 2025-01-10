هاشتاغات حول تغيير خارطة فلسطين تشعل منصات التواصل

العالم - نقطة تواصل

في خطوة استفزازية جديدة، صفحة تابعة لوزارة الكيان الإسرائيلي تنشر خارطة كيانية مزعومة مشابهة لتلك التي عرضها نتنياهو لوقت سابق. والتي تضمنت محو غزة والضفة الغربية.

هذه الخارطة لا تقتصر على تغيير المعالم الفلسطينية بل تمتد لتشملَ تعدياتٍ لحدود الأردن وسوريا ولبنان.

الخارطة المزعومة التي نشرتها وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي وتشمل أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان أثارت غضب النشطاء بل دفعتهم الى التحرك عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر العديد من الهاشتاغات:

الهاشتاغ الأول #خارطة_الكيان_المزعوم وهاشتاغ #لا_لضم_الضفة

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