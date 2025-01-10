مليونية صنعاء تؤكد موقفها بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين ومقاومتهم

العالم _ اليمن

وجددت مليونية "جهادا في سبيل الله ونصرة لغزة.. سنواجه كل الطواغيت" في بيان لها، موقفها الإيماني والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.



وقال البيان: نؤكد استمرارنا في الدفاع عن مقدساتنا وندين كل ممارسات العدو تجاهها وكل أنواع الاستهداف للشعب الفلسطيني ومقاومته.



ودعى البيان السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن استهداف المقاومين الأبطال المدافعين عن الشعب الفلسطيني وعنها وأن تعمل لمصلحة شعبها.



وأكد البيان: ما كشفه العدو الصهيوني ونشره من خرائط قديمة يدعي أنها لكيانه المزعوم جزء من مخططه الكبير المسمى "إسرائيل الكبرى".

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وبارك البيان للقيادة اليمنية الإنجازات العسكرية والأمنية وفي مختلف ميادين المواجهة مع الأعداء

مؤكدا جهوزية الشعب اليمني لكل الخيارات التي تتطلبها المرحلة وتقتضيها التحديات.