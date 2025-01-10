ميقاتي وعون يجتمعان: انسحاب الاحتلال الإسرائيلي على رأس الأولويات

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وقال ميقاتي: نحن أمام مرحلة جديدة وسنسعى لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية.

وانتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش، جوزاف عون، رئيساً للبلاد، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون.

وبهذا أيضاً، يكون جوزاف عون قائد الجيش الرابع الذي يتولى هذا المنصب، إذ سبقه إلى ذلك كلّ من إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون.



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جاء ذلك بعد تصويت النواب اللبنانيين، يوم الخميس، في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، بعد الفشل في تأمين ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً، خلال التصويت في الدورة الأولى صباحاً، وهو الحد الأدنى المطلوب لفوز أي مرشح.

وبعدما صوّت 71 نائباً لقائد الجيش في الدورة الأولى، فإنّه حاز على 99 صوتاً في الثانية، بينما تم تسجيل 15 لأسماء أخرى، 9 أوراق بيضاء و5 أخرى ملغاة.