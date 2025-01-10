كل ما تريد معرفته عن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية( دي – 8 )

العالم - وثائقي '10



تضم المجموعة ثمانية دول اسلامية نامية هي :"مصر، إيران ، تركيا، باكستان، بنغلاديش، نيجيريا، اندونيسيا، وماليزيا".

أما أبرز أهداف مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية فهي:

1-التنمية المستدامة والعمل على مشاريع تعزز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد البيئية.

2- تعزيز الشراكات الدولية وتقوية العلاقات الاقتصادية مع دول ومنظمات أخرى.

3-الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتيه للتكنولوجيا والبحث العلمي لدعم الاقتصاديات المحلية.

ومن أهم ما يميز مجموعة الثماني فهو:

- أنها منظومة عالمية وليست اقليمية كما يتضح جليا في اعضائها المؤسسين.

- وان عضويتها مفتوحة امام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة.

كما انها منتدى ليس له أي تاثير عكسي على إلتزامات دولها الاعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية.



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يذكر أن مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية تمتد بالمناطق من جنوب شرق آسيا الى أفريقيا.

ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الاسلامية الثماني نحو مليار و 200 مليون نسمة، أي ما يشكل 60% من مجمل السكان المسلمين وكذلك قرابه 13% من مجمل سكان العالم .

تبلغ مساحه هذه الدول الثماني سبعة ملايين و600,000 كيلو متر مربع وتشكل 5% من مجمل مساحة العالم، فيما يصل ناتجها الاجمالي لنحو 5 تريليون دولار.



وتعقد القمة للدول الإسلامية الثماني كل عامين وكانت القمة الأولى قد عقدت في تركيا عام 1997.





واستضافت العاصمة المصرية القاهرة القمة الـ11 لمجموعة الدول الثماني النامية، التي تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

القمة تمثل فرصة مهمة للدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة القضايا الملحة مثل التغير المناخي، التضخم الاقتصادي، والأمن الغذائي.



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المواضيع الرئيسية على جدول أعمال القمة:



التكامل التجاري



دراسة السياسات التي تسهل التجارة بين الدول الأعضاء، مع وضع هدف طموح للوصول إلى 10% من التجارة العالمية بحلول عام 2030.



الطاقة المتجددة



التركيز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات البيئية المستدامة.



الأمن الغذائي



مناقشة استراتيجيات لدعم الزراعة المستدامة وضمان توفير الغذاء لسكان الدول الأعضاء.



التكنولوجيا والابتكار



تبني خطط لتسريع الابتكار الرقمي والتقني، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



التحديات التي تواجه المجموعة:



1-التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

2- الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

3- تنسيق السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

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