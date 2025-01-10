قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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الاعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203
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الاعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203 صحفيين
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شهيد و6 إصابات في العدوان على ميناء رأس عيسى شمال الحديدة
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مصادر لبنانية: كيان الاحتلال نفذ تفجيرا في بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد
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اسامة حمدان: اي إتفاق يجب ان يتضمن وقف العدوان والانسحاب من غزة
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إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
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اندلاع مواجهات بين اهالي قرية مثلث الشهداء وقوات الاحتلال في جنين
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ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم الى 21
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5 شهداء في عدوان اسرائيلي استهدف سيارة ركاب في طيردبا جنوب لبنان
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مراسل العالم: بدء الاستشارات حول اختيار رئيس الحكومة المكلف يوم الاثنين