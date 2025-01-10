خبير عسكري يكشف عن هدف الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

العالم – خاص بالعالم

ولفت الزبيدي إلى أن الأمريكيين يقصفون المناطق التي تم قصفها مثلا منذ عملية "طوفان الاقصى"، حيث بلغ عدد الغارات الأمريكية والبريطانية اليوم 1100 غارة جوية نفذتها بريطانيا وأمريكا على عدد من المناطق اليمنية وعلى المنشآت المدنية والأعيان المدنية.

وتساءل الزبيدي عما حققته تلك الضربات، فالأمريكيون يراهنون على كسر إرادة اليمنيين في التوقف من إسناد قطاع غزة، وبالتالي هم يفشلون، وهم فاشلون منذ عام وثلاثة أشهر واليمنيون يقومون بعمليات نوعية في العمق الإسرائيلي أو تجاه السفن المتجهة الى الكيان الصهيوني وايضا البحرية الامريكية بمختلف مسمياتها.

ونوّه الزبيدي إلى أن العملية الثالثة التي نفذت على "هاري ترومان" هي عملية نوعية كان فيها سبق استخباراتي وكان فيها سبب لمحاولة تعطيل أي هجمات متجددة على اليمن.



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وأوضح الزبيدي أن اليمنيين اليوم مصممون على مواجهة التحديات وعلى مواجهه الهجمات مهما بلغت، وبالتالي سيكون لديهم الأدوات والقدرة على الرّد، سواء داخل العمق الصهيوني أو في البحر الاحمر، مشيرا إلى أن الأمريكيين بهذه الغارات الجوية التي نفّذت اليوم سيدفعون ثمنا، ويمكن ان يكون الثمن هو "هاري ترومان"، طالما أن هناك عدوان وطالما هناك محاولة للاستهداف، رغم ان هذه الحاملة لجأت اليوم الى أن تذهب ألى شمالي الاحمر على بعد اكثر من 1100 كيلومتر من السواحل اليمنية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان خلال مسيرات مليونية اليوم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدد من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات.



فيما استشهد يمني وأصيب ستة آخرون جراء عدوان مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق من البلاد بينها الحديدة والعاصمة صنعاء.

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