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وقال معتوق إن "13 إصابة نقلت إلى مشفى المجتهد و3 إلى مشفى المواساة.. وهناك عدد من الإصابات تمت معالجتها في المكان".

وأضاف أنه تم نقل الوفيات والإصابات بسيارات منظومة إسعاف دمشق. مؤكدا أن جميع الإصابات غادرت سوى طفل ما زال في مشفى دمشق (المجتهد).

كما أشار إلى أنه تم الإجلاء من موقع الحدث بإشراف رئيس منظومة الإسعاف بدمشق، وتابع استقبال وعلاج الإصابات مدير مشفى دمشق.

وحدث تدافع عنيف في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة بالتزامن مع ازدحام شديد بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد، حسبما ذكرته مصادر إعلامية سورية.