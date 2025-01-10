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ارتفاع عدد ضحايا الـ"الوليمة المجانية" في الجامع الأموي بدمشق

ارتفاع عدد ضحايا الـ
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير صحة العاصمة السورية دمشق محمد أكرم معتوق الحصيلة النهائية لضحايا التدافع في الجامع الأموي اليوم، حيث ارتفعت إلى 4 وفيات و16 إصابة.

العالم - سوريا

وقال معتوق إن "13 إصابة نقلت إلى مشفى المجتهد و3 إلى مشفى المواساة.. وهناك عدد من الإصابات تمت معالجتها في المكان".

وأضاف أنه تم نقل الوفيات والإصابات بسيارات منظومة إسعاف دمشق. مؤكدا أن جميع الإصابات غادرت سوى طفل ما زال في مشفى دمشق (المجتهد).

كما أشار إلى أنه تم الإجلاء من موقع الحدث بإشراف رئيس منظومة الإسعاف بدمشق، وتابع استقبال وعلاج الإصابات مدير مشفى دمشق.

وحدث تدافع عنيف في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة بالتزامن مع ازدحام شديد بعد دعوة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لوليمة غداء في المسجد، حسبما ذكرته مصادر إعلامية سورية.

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