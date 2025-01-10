وزير الأمن الإيراني: حقد أمريكا متجذر.. لن نخضع للتهديدات

العالم - ايران

وأشار اسماعيل خطيب خلال اجتماع مجلس الأمن في محافظة أذربيجان الشرقية إلى العداء التاريخي الذي تكنه أمريكا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا: "علينا أن ندرك أن أمريكا لم تقصر يومًا في عدائها تجاه حكومتنا وشعبنا، وإذا لم تحقق النجاح في هذا العداء، فإن الفضل يعود إلى وحدة الشعب، واللطف الإلهي، وتوجيهات قائدنا العزيز".

وأكد حجة الإسلام خطيب، وزير الأمن الإيراني، خلال تصريحاته في اجتماع بمحافظة أذربيجان الشرقية، أن الولايات المتحدة لم تكن يومًا صادقة مع إيران، موضحًا أنها لطالما نقضت التزاماتها ولم تلتزم بوعودها، بدءًا من اتفاقية الجزائر وصولاً إلى الاتفاق النووي ومفاوضات الحكومة الثالثة عشرة في عمان.

وأشار إلى كلمة قائد الثورة التي أكدت أن حقد أمريكا على إيران عميق وممتد، واصفًا العداء بأنه متأصل نظرًا لأن أمريكا كانت تعتبر إيران ذات يوم ولاية لها، لكنها فقدتها الآن، ولن تتراجع عن عدائها.

وأضاف خطيب أن "من يعتقدون أن التفاوض والتنازل يمكن أن يؤدي إلى نتيجة هم واهمون. العدو لن يدخر أي جهد، سواء عبر العقوبات أو الضغوط أو التدخلات المباشرة، لتدمير إيران". وأكد أن "الحكومة أظهرت مرارا أنها لن تخضع للظلم أو الضغوط أو التهديدات".

كما استشهد بتجارب الماضي، مشيرًا إلى أن تدخلات الولايات المتحدة ضد إيران كانت واضحة في مختلف الأحداث، من فتنة عام 2009 إلى اضطرابات أعوام 2019 2022.

استراتيجيات العداء الأمريكي ضد إيران ثابتة رغم تغيّر الرؤساء

وأكد وزير الأمن الإيراني أن التجربة أثبتت أن تغيير رؤساء الولايات المتحدة ربما يغير أساليب العداء، لكن استراتيجية واشنطن في معاداة إيران والسعي لتدميرها لم تتغير أبدًا. وأوضح أن جميع الأزمات التي شهدتها البلاد ترجع جذورها إلى التدخلات الأمريكية.

وأشار خطيب إلى أن أمريكا تلجأ إلى التخطيط وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تهديد إيران. فمن إثارة الملف النووي الإيراني في البداية إلى التركيز الآن على سيناريوهات "الانهيار الداخلي" أو "التسوية"، كما تروج له مراكز الأبحاث الأمريكية.

وأضاف خطيب: العدو الذي يسعى يوميًا لضرب الشعب الإيراني وثورته، يتحدث في نفس الوقت عن المفاوضات. مفاوضات قطر مثال على خيانة أمريكا لالتزاماتها، حيث لم تفِ بأي من وعودها.

وفي ختام حديثه، استشهد وزير الأمن بتصريحات الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، قائلاً: "إيران لن تُجبر على التفاوض تحت الضغط. لا تهددونا أو تحاولوا إذلالنا؛ نحن شعب يرفض الإذلال والخضوع".