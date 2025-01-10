غزة تحت الإبادة.. أرقام تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

العالم - غرافيك

أكثر من 462 يوما من حرب الإبادة على قطاع غزة

أكثر من 46006 فلسطينيا قتلهم الاحتلال

أكثر من 11200 مفقود لم يصلوا الى المستشفيات

أكثر من 109378 جريحا ومصابا وصلوا المستشفيات

أكثر من 1600 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل

أكثر من 17841 طفلا استشهدوا بينهم 240 رضيعا

1000000 نازح يعيشون في ظروف قاسية

7 أطفال ماتوا من البرد في خيام مهترئة

أكثر من 1068 شهيدا من الطواقم الطبية

أكثر من 202 صحفيا فلسطينيا قتلوا

أكثر من 161600 وحدة سكنية دمرت كليا

أكثر من 136 مدرسة وجامعة أصبحت أنقاضا

أكثر من 823 مسجدا دمر بالكامل

هذه ليست أرقاما إنها حياة أبيدت.

أوقفوا الإبادة...