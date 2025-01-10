غزة تحت الإبادة.. أرقام تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

العالم - غرافيك
أكثر من 462 يوما من حرب الإبادة على قطاع غزة
أكثر من 46006 فلسطينيا قتلهم الاحتلال
أكثر من 11200 مفقود لم يصلوا الى المستشفيات
أكثر من 109378 جريحا ومصابا وصلوا المستشفيات
أكثر من 1600 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل
أكثر من 17841 طفلا استشهدوا بينهم 240 رضيعا
1000000 نازح يعيشون في ظروف قاسية
7 أطفال ماتوا من البرد في خيام مهترئة
أكثر من 1068 شهيدا من الطواقم الطبية
أكثر من 202 صحفيا فلسطينيا قتلوا
أكثر من 161600 وحدة سكنية دمرت كليا
أكثر من 136 مدرسة وجامعة أصبحت أنقاضا
أكثر من 823 مسجدا دمر بالكامل
هذه ليست أرقاما إنها حياة أبيدت.
أوقفوا الإبادة...