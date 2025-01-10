وزيرا الخارجية الايراني والكرواتي يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

العالم - إیران

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الكرواتي جيرليتش رادمان لبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وفي إشارته إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، أكد وزير الخارجية الايراني عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات بشكل شامل مع جميع دول غرب البلقان، وخاصة كرواتيا.

وأكد وزير الخارجية الكرواتي أيضا التزام بلاده بتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

كما جرى خلال هذا الاتصال الهاتفي بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.