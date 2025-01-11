انتهاكات عديدة ترتكبها الجماعات التابعة للسلطة الجديدة ضد الأقليات في سوريا

العالم _ خاص بالعالم

المرصد السوري وفي تقرير له قال ان المسلحين ارتكبوا مئات الجرائم بحق مدنيين اغلبها في الساحل السوري ومدينتي حمص وحماة كما اشار الى اعتداءات متصاعدة في العاصمة دمشق ومحيطها وقال المرصد انه وثق مقتل 157 ضحية في 80 جريمة قتل بالساحل السوري وحمص وحماة منذ سقوط النظام مشيرا ان حمص وحماة والساحل شهدت اعدامات ميدانية وان من بين الضحايا اطفال ونساء مؤكدا ان هذه المناطق أصبحت ساحة لمواجهات متكررة، ما زاد من معاناة السكان المحليين.

كما نشر المرصد مقطع فيديو لجماعة مسلحة قال انها تابعة للادارة العسكرية وهي تقوم باعدام شخص في الشارع دون محاكمة قالوا انه متهم برفع تقارير كيديه سابقا.

وحذر مدير المرصد السلطة الحالية بقيادة احمد الشرع ابو محمد الجولاني من اتساع الانتهاكات وقال انها قد تتم بالاذن منه او انه لم يستطع السيطرة على الجماعات المسلحة مشيرا ان جميع الانتهاكات كانت تطال الطائفة العلوية والطائفة الشيعية وهذا ما سيؤادي الى اتساع وتدويل الازمة في سورية.

وتشير المعلومات إلى عمليات اعتقال واخفاء قسري وعمليات قتل بعد الاعتقالات حيث يعثر على جثث المعتقلين في اماكن مختلفة ونقلت مشاهد لوسائل التواصل الاجتماعي استدعاء المسلحين والد وزير الخارجية السوري السابق فيصل المقداد الذي يبلغ من العمر 85 عاما وتعرضه للاهانة.