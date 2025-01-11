حرائق مدمرة تخلف خسائر فادحة في لوس أنجلوس

العالم _ أميركا

النيران التهمت العديد من المنازل والقصور الفاخرة التي يملكها مشاهير هوليوود، بما في ذلك منزل الممثل ميل غيبسون الذي دمر بالكامل أثناء غيابه.

غيبسون، الذي كان في أوستن لتسجيل بودكاست، عبر عن شعوره بالضيق بعد أن علم بأن منزله في ماليبو "احترق بالكامل". كما انتقد حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بسبب عدم اتخاذه إجراءات كافية للتعامل مع الأزمة.

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تواجه لوس أنجلوس أسوأ حرائق غابات في تاريخها، حيث أتت النيران على 31 ألف فدان وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص. وصرح رئيس الإطفاء في كاليفورنيا بأن حوالي 10 آلاف بناية قد تكون دمرت.

من بين المشاهير الذين فقدوا منازلهم، النجم جيف بريدجز، ميلو فينتيميليا، وباريس هيلتون، التي عبرت عن حزنها لفقدان منزلها في ماليبو. كما فقد الممثل جيمس وودز منزله في باسيفيك باليساديس، حيث وصف خسارته بأنها "صعبة".

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حرائق الغابات أدت أيضًا إلى تأجيل حفل ترشيحات الأوسكار وإلغاء العروض الأولى لعدة أفلام. في ظل هذه الكارثة، تواصل فرق الإطفاء جهودها لمكافحة النيران التي تواصل انتشارها في المنطقة