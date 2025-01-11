تظاهرات في تونس تنديدا بالصمت الدولي تجاه الإبادة في غزة

العالم _ تونس

جاءت هذه التظاهرة (وقفة غضب) بدعوة من "جمعية أنصار فلسطين" بتونس، في إطار احتجاجها الأسبوعي الـ65 للتضامن مع غزة.

رفع المحتجون شعارات تعبر عن دعمهم للقضية الفلسطينية، مثل "لبيك يا أقصى" و"القذيفة أمريكية والإبادة صهيونية" و"البطولة غزاوية والرجولة يمنية"، بالإضافة إلى "يا عرب وين النخوة والغضب". وأكدت الجمعية في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن "وقفات الغضب متواصلة ضد الصمت الدولي والعربي تجاه الإبادة في غزة"، مشددة على أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

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منذ 7 أكتوبر 2023، تنظم جمعيات وهيئات تونسية، بما في ذلك "أنصار فلسطين" و"تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" و"التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني"، وقفات وتظاهرات احتجاجية للتنديد بالجرائم الصهيونية المرتكبة في غزة.

وتشير التقارير إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.