حزام الأسد يتوعد بـ ضربة مدمرة ومتصاعدة للعمق الإسرائيلي

العالم-اليمن

وقال حزام الأسد في سلسلة تدوينات باللغة العبرية نشرها على حسابه الموثق على منصة "X" يوم الجمعة، "ما لا يفهمه العدو هو أن عدوانه عزز وحدة اليمنيين بشكل غير مسبوق وأن الضربة اليمنية المضادة للعمق الاستراتيجي لكيان الاحتلال ستكون مدمرة ومتصاعدة ومستمرة.. توقع المفاجآت".

وأضاف الأسد: "استعدوا لما هو قادم.. لن نطلق تهديدات مثل التي وعد بها المهرج نتنياهو.. سنترك الصواريخ والطائرات المسيرة المدمرة تتحدث عميقا في قلب العدو".

وتابع قائلا: "سنجعل المستوطنين يلعنون تيودور هرتزل وبلفور وبن غوريون وبريطانيا وكل من جلبهم إلى فلسطين، ولن نترك غزة".

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ونشر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" باليمن مقطع فيديو وثق القصف الإسرائيلي المتزامن مع المسيرة المليونية الأسبوعية في اليمن نصرة لغزة حيث قال: "صورة مرعبة، صرخات ملايين اليمنيين تتعالى بصوت واحد أثناء القصف الصهيوني: لا نهتم، لا نهتم، لا نهتم.. اجعلوا من هذه الحرب حربا عالمية عظيمة.. شوقنا لبنادق القنص دراغونوف والكلاشينكوف والمتفجرات.. نقسم أن حالة الإذلال ليست من طبيعتنا".

وشدد الأسد على أن اليمنيين لن يتركوا الرايات ولن يخلوا الساحات، ولن يتوقفوا عن استهداف العمق الإسرائيلي حتى تحقيق الأمن لأطفال غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 20 طائرة شاركت في الغارات على اليمن.

وأفاد الجيش بأنه تم استخدام نحو 50 صاروخا وضرب ثلاثة أهداف مركزية تابعة للحوثيين.

ونشر الجيش مشاهد من إقلاع طائرات "F-16" الحربية من قاعدة رامون الجوية لشن الهجوم، ومشاهد لقائد سلاح الجو تومر بار في غرفة قيادة سلاح الجو.