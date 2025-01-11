عراقجي: سنتعاون مع أي حكومة تمثل مطالب الشعب اللبناني

العالم - ايران

جاء ذلك في منشور للوزير عراقجي على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، هنأ خلاله لبنان بمناسبة إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وكتب الوزير : أتقدم بالتهاني لرئيس الجمهورية جوزيف عون والشعب اللبناني العزيز.

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ايران تدعم لبنان المستقر والآمن والمستقل والمتسع لجميع اللبنانيين، وغير المحتل وغير المهدد خارجياً.

وأضاف : كما في السابق، سنتعاون مع أي حكومة تمثل مطالب الشعب اللبناني وتضمن رفاهيته، وتصون سيادة واستقلالية ووحدة أراضي لبنان.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني انتخب اول أمس الخميس، قائد الجيش " جوزيف عون" رئيسا للبلاد.