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الأمم المتحدة تتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في 2025 + فيديو

السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

توقعت منظمة الأمم المتحدة استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 2.8 بالمئة خلال العام الجاري دون تغيير عن العام المنصرم، متوقعة تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين على وقع ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

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تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه للعام 2025 والصادر عن منظمة الأمم المتحدة توقع نمو إيجابيا للاقتصاد العالمي، لكنه أشار إلى أن التوقعات الأبطأ ستكون من نصيب الصين والولايات المتحدة.

التقرير أفاد بأن نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستبلغ 2.8% خلال هذا العام ومن دون تغيير عن العام الماضي، مشيرة إلى أنه ورغم النمو المستمر فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010- 2019 أي قبل جائحة كورونا حين سجل نسبة 3.2%.

التقرير الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أكد أن هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وزيادة مستوى الديون والضغوط الديموغرافية.

وبالنسبة للاقتصاد يتضمن توقعات التقرير تباطؤ النمو إلى 1.9% خلال العام الجاري مقابل 2.8% في العام الماضي، وسط ترجيحات بضعف سوق العمل وتباطؤ الانفاق الاستهلاكي.

بخصوص الصين يعتقد التكرير أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيسجل نمواً بنحو 4.8% في عام 2025 مقابل 4.9% خلال العام الماضي، في ظل استثمارات القطاع العام وأداء الصادرات القوي، وهو ما يأتي رغم التوقعات بنون ضعيف للاستهلاك واستمرار ضعف قطاع العقارات.

ومن المتوقع تعافي الاقتصادات الأوروبية بشكل متواضع مع ارتفاع النمو من تسعة أعشار النقطة المئوية خلال 2024 إلى 1.3% في العام الجاري بدعم من انخفاض التضخم وسوق العمل القوية.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة ستبقى منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا بنسبة 5.7% بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6% كما توقع التقرير ارتفاع النمو في إفريقيا من 3.4% في 2024 إلى 3.7% في 2025.

ويرجح التقرير الأممي خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى بشكل أكبر خلال العام الجاري مع تراجع الضغوط التضخمية، متوقعا أن يتراجع التضخم العالمي إلى 3.4% في العام الجاري مقابل 4% في عام 2024.

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