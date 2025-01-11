السبت ١١ يناير ٢٠٢٥
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 11-01-2025

السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 10-01-2025

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 09-01-2025